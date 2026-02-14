Bonolis bacia Giorgia in diretta | la reazione di Emanuel Lo spiazza tutti il web è incredulo

Paolo Bonolis ha baciato Giorgia in diretta durante lo show Taratata, scatenando reazioni sorprendenti sui social. Emanuel Lo, presente in studio, si è mostrato visibilmente sbalordito e ha reagito con un'espressione di sorpresa, che ha fatto subito il giro del web. La scena, catturata dalle telecamere, ha generato numerosi meme e commenti tra gli spettatori online, creando un vero e proprio caso mediatico.

A un certo punto Bonolis, con il suo stile istrionico e ironico, si è trovato tra il pubblico insieme alla cantante. Dopo aver evocato un'atmosfera sentimentale, ha lanciato un appello: "Ci baciamo tutti." Un gesto che la cantante non si aspettava e che ha scatenato la reazione di Emanuel Lo. Da casa il ballerino ha commentato sui social con ironia.