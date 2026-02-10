Paolo Bonolis bacia Giorgia a sorpresa a Taratata la reazione di Emanuel Lo

Ieri sera a Taratata, Paolo Bonolis ha sorpreso tutti baciando a sorpresa Giorgia sulle labbra. La cantante non si aspettava il gesto e ha reagito con sorpresa, mentre Emanuel Lo ha commentato la scena.

Paolo Bonolis torna in prima serata su Canale 5 con Taratata, il nuovo show dedicato alla musica.

Durante la registrazione di Taratata, (due puntate, la prima in onda stasera su Canale 5), Paolo Bonolis, al timone del programma, sorprende Giorgia con un bacio a stampo mentre si trovano ...

