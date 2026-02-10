Paolo Bonolis bacia Giorgia a Taratata la reazione di Emanuel Lo

Ieri sera a Taratata, su Canale 5, Paolo Bonolis ha sorpreso tutti baciando Giorgia in diretta. L’episodio ha fatto subito il giro dei social, mentre Emanuel Lo, presente in studio, ha reagito visibilmente imbarazzato. La scena ha lasciato senza parole il pubblico presente e gli spettatori a casa.

(Adnkronos) – Bacio a sospresa in diretta tra Paolo Bonolis e Giorgia. Ieri, lunedì 9 febbraio, è andato in onda su Canale 5 Taratata, lo spettacolo che ha riunito alcuni dei più importanti volti e voci della musica italiana. Tra questi Giorgia, protagonista di un medley che ha aperto la serata. Al termine dell'esibizione, la cantante è stata colta di sorpresa dal conduttore. Bonolis, infatti, ha invitato il pubblico della Chorus Life Arena di Bergamo a scambiarsi un bacio, lanciando un appello all'amore: "Ora ci baciamo tutti, baciamoci. Amatevi, riproducetevi". E nel dirlo, ha preso il volto di Giorgia tra le mani e le ha dato un bacio a sorpresa.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

