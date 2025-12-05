Woolrich a rischio 139 posti a Bologna e Milano I sindacati sul piede di guerra | Pronti allo sciopero

Bologna, 5 dicembre 2025 - Più di cento dipendenti nella sede bolognese di Woolrich sono a rischio. La BasicNet, società di Torino che ha rilevato il marchio di abbigliamento, ha annunciato la chiusura degli uffici (non i negozi) di Bologna. Un brutto colpo per i 109 dipendenti bolognesi che ora rischiano il posto di lavoro. L’azienda ha messo i lavoratori di fronte a un bivio: accettare il trasferimento nella sede di Torino, oppure chi non vorrà cambiare ‘casa’ è come se si dimettesse dalla ditta senza possibilità di indennità di disoccupazione (Naspi). A pochi giorni dalla fine della vicenda Yoox, il settore della moda si trova ad affrontare un altro pesantissimo contraccolpo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Woolrich, a rischio 139 posti a Bologna e Milano. I sindacati sul piede di guerra: “Pronti allo sciopero”

Approfondisci con queste news

Woolrich chiude le sedi di Bologna e Milano, a rischio 139 lavoratori. L'azienda: «Vi dovete trasferire a Torino» Vai su X

++ Woolrich diventa “torinese” per 90 milioni ++ Il Gruppo BasicNet di Marco Boglione (foto), proprietario di marchi come Kappa, K-Way e Superga, ha concluso un accordo per l’acquisizione di Woolrich, storico brand americano fondato nel 1830. L’operazion - facebook.com Vai su Facebook

Woolrich chiude due sedi, a rischio 139 posti di lavoro. Doccia fredda per i dipendenti di Milano e Bologna, "entro marzo tutti a Torino" - Lo storico marchio di abbigliamento Woolrich è stato rilevato nelle scorse settimane da BasicNet, il gruppo torinese che comprende i marchi Kappa, Robe di Kappa, K- Come scrive affaritaliani.it

Woolrich, a rischio 139 posti a Bologna e Milano. I sindacati sul piede di guerra: “Pronti allo sciopero” - La BasicNet, società di Torino che ha rilevato il marchio di abbigliamento, ha annunciato la ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Woolrich: piano trasferimenti, a rischio 139 a Bologna e Milano - Woolrich, storico marchio dell'abbigliamento invernale acquisito a novembre dalla torinese BasicNet, ha annunciato un piano di trasferimenti verso la sede di Torino per gli impiegati di Bologna e Mila ... Scrive ansa.it

Woolrich chiude le sedi (non i negozi) di Bologna e Milano, a rischio 139 lavoratori. L'azienda: «Vi dovete trasferire a Torino» - La società rilevata dalla torinese BasicNet chiude la sede nel capoluogo emiliano dove sono impiegati 109 lavoratori e quella di Milano con 30 dipendenti: «Gravi difficoltà finanziarie» ... Da msn.com