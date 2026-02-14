Bologna treni in ritardo oggi sull’alta velocità per i sabotaggi | fino a 90 minuti di attesa

Oggi, a Bologna, i treni dell’alta velocità hanno subito ritardi fino a 90 minuti a causa di sabotaggi sui binari. L’intera rete ferroviaria ha subito disagi mentre si svolgeva la cerimonia del Treno del Ricordo, con il viceministro Valentino Valentini presente. I danni sono stati provocati questa mattina sui treni Roma-Napoli e Roma-Firenze, rallentando molte corse e causando lamentele tra i passeggeri.

Bologna, 14 febbraio 2026 - Mentre è in corso la cerimonia del Treno del ricordo per non dimenticare le vittime delle foibe e dell'esodo Giuliano-Dalmata, alla presenza del viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, anche a Bologna i treni dell'Alta velocità registrano oltre 60 minuti di ritardo, con punte di 90, a causa dei sabotaggi di questa mattina sulla Roma-Napoli e la Roma-Firenze. Davanti al tabellone della stazione diverse persone sono in attesa di capire se il proprio treno è stato cancellato oppure no. Sono ore di attesa. Perché la circolazione ferroviaria è fortemente rallentata: secondo le prime indagini, si tratterebbe di atti dolosi, ossia un’altra raffica di sabotaggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabotaggi sulle linee dell'Alta velocità hanno causato ritardi fino a 90 minuti ai treni, provocando disagi ai pendolari.

