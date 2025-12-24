Cenone della Vigilia a rischio per milioni di viaggiatori. Attualmente, secondo quanto riportato sul tabellone di partenze e arrivi della stazione Termini di Roma, si registrano ritardi anche fino a 90 minuti. Guasto a CasoriaCome comunicato da Ferrovie nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Treni in ritardo fino a 90 minuti. Disagi sulla linea dell'Alta Velocità

Leggi anche: Treni, ritardi fino a 90 minuti su linea Alta Velocità per cadavere sui binari

Leggi anche: Ritardi sulla linea Alta Velocità: oltre 100 minuti di ritardo per i treni sulla tratta Roma-Firenze

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Stazione Termini, ritardi fino a tre ore per treni Alta Velocità in direzione Napoli e Milano; Cadavere sui binari nel Senese, riaperta la linea Av con ritardi fino a due ore; Perché oggi i treni dell'alta velocità hanno oltre un'ora di ritardo; Treni, ritardi fino a 90 minuti su linea Alta Velocità per cadavere sui binari.

Perché oggi i treni dell'alta velocità hanno oltre un'ora di ritardo - I maxi ritardi sono la conseguenza del ritrovamento di un cadavere a Firenze, circostanza che ha costretto a chiudere la linea Milano- milanotoday.it