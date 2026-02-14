Bollette | Bonus esteso a 25mila euro di Isee sostegno energetico per la classe media in arrivo

Il governo ha deciso di estendere il bonus bollette a famiglie con un Isee fino a 25.000 euro, per aiutare la classe media a far fronte alle spese energetiche. La misura mira a offrire un sostegno concreto a chi ha maggiori difficoltà a pagare le bollette, coinvolgendo circa 3 milioni di nuclei familiari. In particolare, il decreto prevede un aumento del limite di reddito e un rafforzamento delle agevolazioni per le famiglie con figli a carico.

Bonus Bollette: Ampliato l'Accesso a 25.000 Euro di Isee, un Sostegno per la Classe Media. Il governo italiano sta preparando un intervento significativo sul fronte energetico, con un nuovo decreto bollette che prevede l'estensione del bonus sociale a famiglie con un Isee fino a 25.000 euro. La misura, attesa al vaglio del Consiglio dei Ministri la prossima settimana, mira a mitigare l'impatto dell'aumento dei costi dell'energia su un'ampia fascia della popolazione, in un contesto di crescente preoccupazione per la competitività del sistema produttivo nazionale. L'iniziativa, stimata tra 2,5 e 3 miliardi di euro, si inserisce in un più ampio piano di riforma strutturale del mercato energetico.