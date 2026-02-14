Boga | A Nizza sono stato a casa due mesi col mio preparatore e mia moglie non mangiavo e ho perso qualche chilo

Jeremie Boga ha spiegato che durante i due mesi trascorsi a Nizza ha vissuto in casa con il suo preparatore e sua moglie, saltando pasti e perdendo alcuni chili. La sua esperienza in Francia si è rivelata difficile, con momenti di grande stress legati alla sua condizione fisica. Ora, con il trasferimento alla Juventus, Boga spera di lasciarsi alle spalle quel periodo complicato.

Jeremie Boga, nuovo calciatore della Juventus, ha raccontato l’incubo dell’esperienza al Nizza e l’arrivo in bianconero. Le parole di Boga. Ai microfoni di Dazn ha dichiarato: “ Come avete visto era un momento brutto per me e per la mia famiglia, non posso ancora parlare dei dettagli di ciò che è successo a Nizza. Sono rimasto a casa 2 mesi solo con il mio preparatore e mia moglie, sono molto contento di essere uscito da questa situazione. Ho perso qualche chilo nelle prime settimane, non mangiavo tanto, la mia famiglia aveva un po’ paura, voglio dimenticare quel periodo e andare avanti “. La Juventus l’ha salvata? “ Sì, mi ha salvato, è stata come una benedizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

