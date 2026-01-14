Sporco di sangue si presenta dai carabinieri | Ho accoltellato mia moglie Lei trovata in casa col figlio di un anno

Un uomo si presenta presso i carabinieri confessando di aver ferito la propria moglie con un coltello. La donna, madre di un bambino di un anno, è stata trovata in casa con ferite da arma da taglio. L’episodio si è verificato durante una normale giornata, ma una lite improvvisa ha portato a un grave episodio di violenza domestica. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto.

Marito e moglie sono in casa, in una giornata che sembra uguale a tante altre, ma scoppia una lite e lui la accoltella al petto. La donna resta per terra, in una pozza di sangue, con lei c'è il figlio di neppure due anni. L'uomo scappa, ma poi si presenta dai carabinieri e racconta tutto.

