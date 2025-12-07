Tre gol nelle ultime cinque partite | per Giovane è un periodo d' oro anche al fanta

Fantamedia del 7 per l'attaccante brasiliano del Verona che, nella vittoria contro l'Atalanta, ha servito anche un assist. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre gol nelle ultime cinque partite: per Giovane è un periodo d'oro anche al fanta

Tre gol nelle ultime cinque partite: per Giovane è un periodo d'oro anche al fanta - Fantamedia del 7 per l'attaccante brasiliano del Verona che, nella vittoria contro l'Atalanta, ha servito anche un assist ... Si legge su msn.com

David Neres ha preso parte a 5 gol nelle ultime 6 presenze in Serie A (Opta) - David Neres ha partecipato a 6 gol nelle ultime 5 presenze con il Napoli, diventando un marcatore importantissimo per la squadra. Da ilnapolista.it

Real Madrid, una sola vittoria nelle ultime cinque: la posizione del club su Xabi Alonso - La serenità respirata dal Real Madrid negli ultimi tre giorni è già svanita. Riporta tuttomercatoweb.com

Lautaro, le ultime cinque stagioni a confronto. In linea i numeri dei gol. Cambiano… - Lautaro non è in un momento di grande forma e non sta trovando continuità ma il numero dei gol segnati è in linea con le passate stagioni ... Si legge su msn.com

Avellino, si è spenta la luce? Solo 3 punti e 3 gol segnati nelle ultime cinque gare - Se per il Palermo che nelle ultime cinque giornate di Serie B ha raccolto appena cinque punti dei 16 complessivi, si parla di momento di forte difficoltà, lo stesso occorre farlo per l'Avellino. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Media gol subiti, solo Inter e Real Madrid meglio del Napoli negli ultimi cinque anni - Recita così una famosa frase attribuita a Sir Alex Ferguson, manager del Manchester United dal 1986 al 2013. Riporta ilmattino.it