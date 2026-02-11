Cuore danneggiato trapiantato al bimbo di due anni | sospesa la direttirce di Cardiochirurgia del Monaldi Si spera nella lista europea

La direzione della cardiochirurgia del Monaldi di Napoli è stata sospesa. La decisione arriva mentre proseguono gli accertamenti sul cuore trapiantato a un bambino di due anni, che ora si trova in gravi condizioni. Si cerca di capire cosa sia andato storto nel procedimento, mentre si spera di poter contare sulla “lista europea” per trovare un cuore compatibile.

Anche la direttrice della cardiochirurgia e trapianti dell’ ospedale Monaldi di Napoli è stata sospesa nell’ambito degli accertamenti sul cuore inutilizzabile trapiantato ad un bimbo di due anni e tre mesi e ora ricoverato in gravi condizioni. «Oggi abbiamo saputo che sono tre i medici del Monaldi sospesi in via cautelativa dall’attività trapiantologica», ha confermato all’Ansa Francesco Petruzzi, il legale che seguendo la famiglia. Oltre alla direttrice, sono stati sospesi due cardiochirurghi: il primario e il suo assistente. Una corsa contro il tempo e la speranza dall’estero. «Sulle sospensioni dei medici – spiega la mamma del piccolo – ci sono le autorità competenti che faranno il proprio corso.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Monaldi Cardiochirurgia

L’ospedale Monaldi di Napoli ha sospeso due chirurghi dopo che si è scoperto un caso di cuore danneggiato da un errore di conservazione.

Un bambino di appena due anni e tre mesi lotta tra la vita e la morte dopo un intervento che avrebbe dovuto salvarlo.

Ultime notizie su Monaldi Cardiochirurgia

