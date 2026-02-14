L' ospedale Bambino Gesù | Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile

L'ospedale Bambino Gesù ha annunciato che il bambino con il cuore danneggiato irreparabilmente non può più ricevere un trapianto, a causa delle gravi condizioni dell’organo. Il ministro Schillaci ha disposto ispezioni a Napoli e Bolzano per approfondire la vicenda. Nel frattempo, i carabinieri hanno sequestrato il contenitore utilizzato per trasportare il cuore, che era stato conservato con ghiaccio secco, sollevando dubbi sulla procedura seguita.

In attesa di sapere se un cuore sarà disponibile, la famiglia del bambino a cui è stato trapiantato un cuore lesionato ha chiesto aiuto ai medici dell'ospedale «Bambino Gesù» di Roma. Per avere un parere sulla possibilità di sottoporre a un nuovo intervento il bimbo e sulla disponibilità di una équipe medica specializzata proveniente dal nosocomio romano che possa affiancare i chirurghi del Monaldi di Napoli. Ma la risposta attesa dalla Capitale non è stata positiva. «Secondo l'ospedale Bambino Gesù - ha detto il legale della famiglia, l'avvocato Francesco Petruzzi, nel corso della tramissione "Mi manda Raitre" - non è più trapiantabile». La madre del bimbo di 2 anni a cui hanno trapiantato, a Napoli, un organo danneggiato: «Voglio che all'operazione partecipino i medici del Bambino Gesù».