Bimbo con il cuore bruciato arriva il parere dell' ospedale | Non è più trapiantabile

Il cuore danneggiato ha portato alla definitiva perdita di speranza per il bambino di due anni. L’Ospedale Bambino Gesù di Roma ha confermato che non è più possibile effettuare un nuovo trapianto. La situazione si è aggravata dopo che i medici hanno valutato il cuore, già compromesso, come non più idoneo all’intervento. Ora il piccolo rimane sotto cure palliative, mentre la famiglia attende notizie ufficiali.

Purtroppo si è spenta definitivamente la già flebile speranza di poter operare nuovamente il bimbo di due anni al quale è stato trapianto, per errore, un cuore “bruciato”: il parere dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma ha dato esito negativo. “Non più trapiantabile”. Il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli "non è più trapiantabile": lo ha dichiarato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, in collegamento con la trasmissione televisiva “Mi manda Raitre”. Dopo la vicenda di malasanità rimbalzata su tutti i media, il bambino era stato messo giustamente in cima alla lista italiana trapianti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

