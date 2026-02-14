Bimbo con cuore danneggiato a Napoli il legale | Per Bambin Gesù non è più trapiantabile

Il parere dell’ospedale Bambino Gesù di Roma dice che il cuore danneggiato del bambino di Napoli, ormai troppo compromesso, non può più essere trapiantato di nuovo. La famiglia aveva chiesto una seconda valutazione dopo che il primo intervento aveva evidenziato gravi problemi. Ora, i medici spiegano che le possibilità di salvarlo sono minime e che l’unica strada potrebbe essere il supporto con dispositivi di assistenza.