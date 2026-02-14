Bimbo con cuore danneggiato a Napoli il legale | Per Bambin Gesù non è più trapiantabile
Il parere dell’ospedale Bambino Gesù di Roma dice che il cuore danneggiato del bambino di Napoli, ormai troppo compromesso, non può più essere trapiantato di nuovo. La famiglia aveva chiesto una seconda valutazione dopo che il primo intervento aveva evidenziato gravi problemi. Ora, i medici spiegano che le possibilità di salvarlo sono minime e che l’unica strada potrebbe essere il supporto con dispositivi di assistenza.
(Adnkronos) – Arrivato il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il "cuore bruciato". "Secondo l'ospedale Bambino Gesù" il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli "non è più trapiantabile". Lo ha dichiarato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, in collegamento con la trasmissione televisiva 'Mi manda Raitre'.
Cuore bruciato, per i medici del Bambin Gesù il bambino non è più trapiantabile. L'annuncio in tv del legale della famiglia
Cuore bruciato al Monaldi, l'avvocato: «Secondo l'ospedale Bambino Gesù bimbo non è più trapiantabile»
L'ospedale Bambino Gesù di Roma ha detto che il bambino con il cuore bruciato non può più essere sottoposto a un trapianto.
Bimbo trapiantato con un cuore 'bruciato', la mamma: È primo nella lista per un altro organo. Ministero: Ricerca in Italia e all'esteroChiederemo un parere al Bambin Gesù. Sequestrata la box del trasporto, Procura e Regione indagano su quanto accaduto al Monaldi di Napoli. Il legale della famiglia: Usato ghiaccio secco a -75 gradi
Bimbo con cuore bruciato, il ministero: «Cerchiamo un donatore in Italia e all'estero». Il piccolo primo nella lista trapiantiSono ore di angoscia per la famiglia del bambino di due anni e 4 mesi con il cuore trapiantato danneggiato, tuttora attaccato ad una macchina salvavita all'ospedale Monaldi di Napoli
La madre del bimbo di 2 anni a cui hanno trapiantato, a Napoli, un organo danneggiato: «Voglio che all'operazione partecipino i medici del Bambino Gesù». L'équipe romana pronta a partire
Lo rivela il legale della famiglia. le condizioni cliniche si aggravano. La madre, Patrizia, attende con ansia il responso di un consulto con i sanitari del Bambin Gesù