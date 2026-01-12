Il cancelliere tedesco Merz in visita in India

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz è in visita in India, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti bilaterali tra le due nazioni. La visita si concentra su temi di cooperazione economica, politica e ambientale, con l’intento di promuovere un dialogo costruttivo e collaborazioni strategiche. Questo incontro rappresenta un passo importante nel percorso di consolidamento delle relazioni tra Germania e India, in un contesto internazionale in evoluzione.

Il cancelliere tedesco Frederich Merz in visita in India nel tentativo di approfondire i legami tra i due Paesi. Merz è stato invitato dal primo ministro indiano Narendra Modi. Il cancelliere tedesco in visita in India Il cancelliere tedesco Frederich Merz è in India per una visita ufficiale di due giorni su invito del primo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

