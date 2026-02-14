Bici elettrica travolta da un’auto in manovra Grave uomo di 65 anni

Dino Pardini, 65 anni, è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in centro a Camaioresono. L’incidente è avvenuto quando un’auto stava uscendo da un parcheggio e non si è accorta della sua presenza. L’uomo stava pedalando su una bicicletta elettrica e ha ricevuto un colpo forte che lo ha fatto cadere a terra. I soccorsi sono arrivati subito, ma le sue condizioni sono risultate gravi.

CAMAIORE Investito da un'auto che usciva dal parcheggio in centro: Dino Pardini, 65 anni, ha riportato gravi lesioni e si e' temuto il peggio. Ha perso la compagna Simona circa un mese fa e ieri è' stato colpito in pieno lungo il viale Oberdan mentre percorreva la strada verso piazza Romboni alla guida della sua bicicletta elettrica. Il ricovero recava il codice rosso, ma per fortuna nel pomeriggio le condizioni del Pardini apparivano già migliorate. La dinamica dell' incidente, su cui poi indagheranno anche i Vigili urbani, appare comunque molto semplice: le auto vengono parcheggiate intorno ai giardini della piazza Giovanni XXIII a pagamento e lungo il viale Oberdan gli stalli blu sono disegnati 'a lisca di pesce'.