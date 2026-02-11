Milano Cortina 2026 Wierer è quinta nella 15 km individuale del biathlon Vittozzi lontana dal podio

A Anterselva, Dorothea Wierer si ferma a un passo dal podio nella gara di biathlon. Con un solo errore al poligono, la campionessa italiana fatica a mantenere il ritmo nella 15 km individuale e finisce quinta. Vittozzi, invece, è lontana dai posti che contano, senza riuscire a entrare nella zona medaglie. La gara si rivela dura e le aspettative si sfumano all’ultimo momento.

Anterselva, 11 febbraio 2026 – A un punteggio dal podio. Dorothea Wierer fa un solo errore al poligono e in seconda sessione e vede sfumare la medaglia a cinque cerchi, nella 15 km individuale del Biathlon, a Milano Cortina 2026. L’Azzurra fa una buona gara, soffre, reagisce e lotta fino all’ultimo secondo. Piazza la quinta posizione. Non trova la giusta gara neanche Lisa Vittozzi, che con rammarico, a margine della competizione, spiega: “Il risultato non è quello che mi aspettavo; non è stata la mia giornata al poligono: è andata così, ci ho provato e sicuramente ci sono altre occasioni per provare a fare bene.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

La competizione di biathlon femminile per i 15 km a Milano-Cortina 2026 si è conclusa con una doppietta della Francia.

