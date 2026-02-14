LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 14 febbraio in DIRETTA | Vittozzi quinta nel biathlon indietro Wierer

Vittozzi si è classificata quinta nel biathlon durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa di alcuni errori sulla neve. La gara si è svolta sotto un cielo grigio e il freddo intenso ha complicato le prestazioni degli atleti. Nel frattempo, Wierer si trova indietro in classifica, cercando di recuperare posizioni importanti.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 14 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.