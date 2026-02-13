Quando il biathlon oggi in tv Olimpiadi 2026 | orario sprint maschile streaming pettorali di partenza

Venerdì 13 febbraio, il biathlon tornerà a catturare l’attenzione degli spettatori con la gara di sprint maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, mentre gli atleti si preparano sulla pista di Cortina d’Ampezzo, con i pettorali di partenza già distribuiti e l’orario di inizio fissato per le 14.30.

Venerdì 13 febbraio il biathlon sarà nuovamente protagonista nel corso delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi altoatesine andrà in scena la 10 km sprint maschile. La gara sui due poligoni regalare non poche emozioni e vedremo in che modo anche la capacità di adattarsi a un manto nevoso morbido farà la differenza. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.00 Tommaso Giacomel sarà tra i protagonisti più attesi. Il 25enne trentino va a caccia di un riscatto dopo la delusione della 20 km Individuale dove non ha trovato la prestazione tra precisione al poligono e velocità sugli sci stretti che avrebbe gradito. 🔗 Leggi su Oasport.it

Venerdì 13 febbraio, all’Olympic Green di Milano, il biathlon torna protagonista con la gara sprint maschile, che scatterà alle 14:30, trasmessa in diretta su Rai2 e disponibile anche in streaming su RaiPlay.

Oggi ad Anterselva si disputa la gara di biathlon femminile sui 15 km.

