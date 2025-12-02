Dorothea Wierer resta cauta | Alti e bassi nel biathlon Il pettorale giallo non è l’obiettivo stagionale
Dopo il successo ottenuto nella 15 km individuale femminile di Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, l’ azzurra Dorothea Wierer ha parlato a lungo ai microfoni del sito federale per esprimere tutta la gioia per l’affermazione odierna. Le emozioni vissute dall’azzurra: “ La giornata non era iniziata benissimo, perché mi sono svegliata con un po’ di mal di gola, fortunatamente le cose sono migliorate con il passare delle ore. Mi sono concentrata soprattutto su ciò che dovevo fare in pista, visto che la parte più importante era pensare a me stessa. 🔗 Leggi su Oasport.it
BIS DI BIATHLON Dopo il super debutto delle staffette azzurre in Coppa del Mondo… La tappa di Östersund prosegue con la 15 km individuale femminile! Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer guidano l'#ItaliaTeam in Svezia! Si parte alle 15.30, forzaaaaaaaaa
