Bergamo tenta di rapire bimba di 1 anno e mezzo | arrestato
A Bergamo, un uomo senza fissa dimora e senza precedenti è stato arrestato dopo aver tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo. La polizia ha fermato il sospetto poco dopo l’accaduto, quando la famiglia ha allertato le forze dell’ordine. La bambina ha riportato lievi ferite durante la colluttazione con l’uomo.
La polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un uomo, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo, nonché di lesioni personali aggravate nei confronti della stessa. In particolare, verso le ore 13 di oggi, l’uomo avrebbe tentato di prendere la bambina all’ingresso di un centro commerciale afferandola per le gambe e cercando di strapparla alla madre. La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto; il padre, che si trovava a breve distanza, è intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Choc a Padova, tunisino tenta di rapire una bimba di un anno: arrestato
Tenta di rapire una bimba di un anno dopo aver dato un pugno al papà, arrestato 22enne a PadovaSono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.
