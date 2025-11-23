Tenta di rapire una bimba di un anno dopo aver dato un pugno al papà arrestato 22enne a Padova

Un giovane di 22 anni ha colpito il padre di una bimba di un anno con un pugno e ha tentato di allontanarsi con il passeggino nel quale la piccola era addormentata. È successo a Padova. Durante l'arresto, il 22enne ha anche aggredito un agente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

