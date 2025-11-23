Choc a Padova tunisino tenta di rapire una bimba di un anno | arrestato

È finito in manette un 22enne tunisino accusato di tentato rapimento; il giovane, infatti, ha cercato di portare via una bimba di appena un anno, strappandola dal passeggino. La vicenda, per fortuna, si è conclusa con un lieto fine, e la piccola si trova ancora con la sua famiglia. Stando a quanto riferito dalla questura di Padova, il fatto si è verificato nel pomeriggio di giovedì 20 novembre. L'allarme è scattato intorno alle ore 16.50, quando una richiesta di intervento è stata inviata alle forze dell'ordine. Una volante si è dunque recata in piazzale Stazione, dove era stata rapita una bambina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

