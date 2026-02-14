Bergamo | prima città a livello internazionale per l’implementazione del progetto pilota sul fegato grasso

Bergamo ha avviato il primo progetto pilota al mondo per combattere il fegato grasso, causando l’interesse di esperti da tutta Europa. La città ha scelto di intervenire su una condizione che colpisce circa il 25% della popolazione, spesso senza sintomi evidenti. Per esempio, un ospedale locale sta testando nuove terapie e programmi di prevenzione, coinvolgendo oltre 500 pazienti in questa fase sperimentale.

Bergamo. Il fegato è uno degli organi più instancabili del nostro corpo: è il "laboratorio chimico" e il "filtro" principale del corpo, essenziale per la vita. La nostra città è stata la prima a livello internazionale a mettere in pratica il progetto di natura sperimentale sul " fegato grasso " del C entro Nazionale per la Salute globale dell' Istituto Superiore di Sanità. Approvato in Giunta l'accordo tra Comune di Bergamo e Asst Papa Giovanni XXIII per la sottoscrizione di " Mash Citie s" ovvero un appello all'azione internazionale volto a porre fine alla minaccia per la salute pubblica rappresentata dalla Masld (Malattia Epatica Steatosica associata a Disfunzione Metabolica, precedentemente nota come "fegato grasso") nelle città.