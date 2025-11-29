L' educazione affettiva parte dai più piccoli progetto ' pilota' sul tavolo del sindaco

A Castel Volturno arriva una proposta educativa dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni. Leda Tonziello, delegata alla Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche, ha presentato al Comune un progetto di educazione sessuo-affettiva per le scuole dell’infanzia, ispirato a esperienze già attive in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

