Bergamo cala una domenica da poker | in gara Goggia Moioli Conti e Ghilardi

OLIMPIADI INVERNALI. Domenica 15 febbraio quattro assi bergamaschi a caccia di gloria: Sofia in gigante, Michela nella gara mista di snowboardcross, Sara (con Macii) e Rebecca (con Ambrosini) nel pattinaggio artistico. Una domenica per quattro: Sofia Goggia per tornare a ruggire, Michela Moioli per restare in volo, Sara Conti per continuare a sognare, Rebecca Ghilardi per spalancare il sorriso. Domenica 15 febbraio sarà una giornata molto bergamasca a Milano Cortina. A partire dall’operazione riscatto di Sofia Goggia, attesa dal gigante femminile dopo l’uscita di scena in superG giovedì 12. Goggia prenderà il via (dalle 10, Raisport ed Eurosport) col pettorale numero 17 nella gara che vedrà tra le più attese anche Federica Brignone dopo il trionfo in superG. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

La gara di oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ha visto protagonista l’Italia, con le atlete Brignone e Goggia pronte a sfidarsi tra le montagne innevate.

