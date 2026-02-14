bergamo bambina di 1 anno e mezzo vittima di tentato rapimento da parte di un uomo che le rompe una gamba

Un uomo senza fissa dimora rumeno ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo davanti a un supermercato di Bergamo, rompendole una gamba nel tentativo. La piccola era con la madre al momento dell’accaduto, quando l’uomo si è avvicinato e ha cercato di portarla via. La polizia ha arrestato l’uomo poco dopo, portandolo in cella. La bambina è stata portata in ospedale e ora si trova sotto osservazione.

Momenti di panico a Bergamo, dove un uomo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, causando alla piccola la frattura del femore. Il fatto si è verificato in via Corridoni, davanti a un supermercato. La reazione dei genitori e di alcuni passanti è riuscita a scongiurare il peggio. L’uomo, infine, è stato arrestato. Tentato rapimento a Bergamo Il dramma è andato in scena attorno alle 13:00 di venerdì 13 febbraio. L’attore di questa vicenda è un cittadino romeno senza fissa dimora e privo di precedenti penali. Secondo quanto ricostruito, la famiglia stava uscendo dal supermercato quando l’uomo ha afferrato improvvisamente la bambina per le gambe, cercando di trascinarla verso l’interno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

