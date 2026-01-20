Il 16 gennaio è scomparso Tony Dallara, ricordato ieri a “Storie Italiane” da moglie e figlia. La famiglia ha denunciato le condizioni di assistenza durante il ricovero, evidenziando il peggioramento della salute dell’artista, già debilitato da un incidente. Questa testimonianza mette in luce le criticità di alcuni percorsi di cura, suscitando una riflessione sulla qualità dell’assistenza ospedaliera.

A “Storie Italiane” su Rai1 con Eleonora Daniele, ieri lunedì 19 gennaio, è stato omaggiato Tony Dallara morto il 16 gennaio, sia dalla moglie Patrizia che della figlia Lisa. “Un grande marito e un grande padre, la sua arte l’ha dimostrata anche in famiglia: prima c’eravamo noi poi se c’era spazio c’era anche lui”, così Patrizia ha ricordato suo marito. “Sicuramente è stato un padre che ha fatto il padre. Un conto è esserlo, un conto è farlo e lui l’ha fatto finché ha potuto: mi accompagnava a lavoro nonostante la mia età, faceva per me commissioni. Un papà speciale che c’è stato fino all’ultimo come noi ci siamo state per lui, glielo dobbiamo ed è stato naturale così”, ha raccontato la figlia Lisa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Papà Tony Dallara si era rotto un femore, poi in una struttura ha preso un virus e la situazione è precipitata. Non ha avuto un’assistenza ospedaliera ottimale”: la denuncia della figlia Lisa

Tony Dallara morto dopo un virus in ospedale, la figlia: “Assistenza non ottimale durante le feste”La famiglia di Tony Dallara ha espresso preoccupazioni riguardo alla gestione della sua degenza ospedaliera, avvenuta durante le festività, dopo la sua morte venerdì 16 gennaio all’età di 89 anni.

Tony Dallara morto per un virus respiratorio dopo l'operazione al femore, denuncia della figlia: "Valuteremo"La figlia di Tony Dallara ha annunciato che il cantante è deceduto a causa di un virus respiratorio, dopo un’operazione al femore che si era svolta senza complicazioni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Tony Dallara, lo sfogo della figlia: Papà si è aggravato in ospedale durante le feste, ci dicevano ha 89 anni; Tony Dallara, la denuncia della figlia Lisa: La morte di papà è stata inaspettata, ha preso un virus in ospedale e la situazione è precipitata. Ci dicevano ha 89 anni, lasciatelo in pace; Tony Dallara, chi sono le figlie Lisa e Natasha; A Storie Italiane il ricordo di Tony Dallara della moglie Patrizia e della figlia Lisa: Un grande marito e un grande padre, una persona genuina. Non ha avuto unassistenza ospedaliera ottimale.

Tony Dallara, lo sfogo della figlia: «Papà si è aggravato in ospedale durante le feste, ci dicevano ha 89 anni» - Venerdì scorso il mondo della musica italiana ha perso Tony Dallara, icona degli anni 60, alletà di 89 anni. msn.com

Tony Dallara, lo sfogo della figlia: «Papà si è aggravato in ospedale durante le feste, ci dicevano ha 89 anni». Eleonora Daniele sconvolta - Venerdì scorso il mondo della musica italiana ha perso Tony Dallara, icona degli anni 60, alletà di 89 anni. Questa mattina, 19 gennaio, su Storie Italiane, ... msn.com

La figlia di #TonyDallara sta valutando una denuncia contro la struttura in cui era ricoverato il padre Patrizia, la moglie di Tony Dallara, e la figlia Lisa sono state ospiti ieri mattina a #StorieItaliane da #EleonoraDaniele dove hanno raccontato che stanno valuta - facebook.com facebook

Addio a Tony Dallara. Fu tra i protagonisti della canzone italiana degli anni '50 e '60. Il successo arrivò nel 1957 con "Come Prima", brano che lo fece entrare nella schiera degli 'Urlatori'. Nel 1960 vinse Sanremo con "Romantica" insieme a Renato Rascel. A x.com