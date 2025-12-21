Tragico incidente nella notte auto si schianta contro un albero | muore un giovane di 18 anni a Palermo

Un incidente stradale si è verificato nella notte a Palermo, in viale Diana all’interno del parco della Favorita. Un'auto si è schiantata contro un albero, causando il decesso di un giovane di 18 anni. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un incidente stradale si è verificato intorno alle tre di notte in viale Diana, all'interno del parco della Favorita, a Palermo. Nello scontro è morto un ragazzo di 18 anni, Giuseppe Filippone. Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale, la vittima si trovava a bordo dell'auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato violentemente contro uno degli alberi. Il giovane è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia.

