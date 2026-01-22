Beni culturali la Regione finanzia le biblioteche con 670 mila euro

La Regione Sicilia ha stanziato 670 mila euro a sostegno delle biblioteche pubbliche dell’isola. Un’apposita circolare dell’assessorato ai Beni culturali e all’identità siciliana chiarisce i criteri e le modalità per accedere ai contributi. Questa misura mira a rafforzare il patrimonio culturale e a favorire l’accesso alla cultura nelle biblioteche presenti sul territorio.

Una circolare dell’assessorato illustra i criteri e le procedure per la richiesta e l’erogazione dei contributi. Scarpinato: "Fondamentale promuovere la lettura" Intervento della Regione a sostegno delle biblioteche aperte al pubblico nell'Isola. Una circolare dell’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana illustra i criteri e le procedure per la richiesta e l’erogazione dei contributi. I fondi, 670 mila euro di risorse regionali, serviranno a finanziare le spese per la conservazione dei beni librari, la digitalizzazione dei servizi e l’acquisto di pubblicazioni ma anche di arredi e attrezzature utili alla lettura.🔗 Leggi su Palermotoday.it

