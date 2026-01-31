Scontri a Torino poliziotto aggredito a calci pugni e martellate Meloni |  Colpito lo Stato La telefonata di Mattarella

Durante gli scontri tra manifestanti e polizia a Torino, un agente è stato aggredito con calci, pugni e anche con un martello. La scena è stata ripresa in un video diffuso dall'ex senatore Stefano Esposito. La situazione è diventata molto tesa, con le forze dell'ordine che tentano di contenere i manifestanti. Meloni ha commentato l’accaduto, definendo l’aggressione come un attacco allo Stato. In serata, anche il presidente Mattarella ha chiamato per fare il punto sulla situazione.

Un gruppo di manifestanti circonda e aggredisce un poliziotto, in dieci contro uno, brandendo anche un martello. Sono le immagini contenute in un video diffuso sui social dal ministro Crosetto e dall’ex senatore del Pd Stefano Esposito. Il filmato è stato girato in corso Regina Margherita, a Torino, nei pressi dell’ingresso del campus Luigi Einaudi dell’Università e della ex sede del centro sociale Askatasuna, sgomberata lo scorso 18 dicembre. In quell’area, per circa un’ora, tra le 18.30 e le 19.30, si è consumata una vera e propria guerriglia urbana. Un folto gruppo di manifestanti ha improvvisamente estratto degli scudi artigianali, dando il via allo scontro con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

