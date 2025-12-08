Scontro frontale tra due auto sulla Domiziana | ci sono feriti

Casertanews.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla Domiziana, nel territorio di Castel Volturno, all’altezza del ponte sul Volturno, due auto si sono scontrate frontalmente. I conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti agli accertamenti di rito.Con tutta probabilità l'impatto è stato causato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

scontro frontale due autoScontro frontale sulla Palermo-Sciacca, tre auto coinvolte: 43enne grave al Civico - Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, alla vigilia della festa dell’Immacolata, sullo scorrimento veloce Palermo- Secondo blogsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Frontale Due Auto