Scontro frontale tra due auto sulla Domiziana | ci sono feriti
Sulla Domiziana, nel territorio di Castel Volturno, all’altezza del ponte sul Volturno, due auto si sono scontrate frontalmente. I conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti agli accertamenti di rito.Con tutta probabilità l'impatto è stato causato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
