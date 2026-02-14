Bello tornare a suonare nei club

Don Antonio Trinidad torna a suonare al Mama’s Club di Ravenna questa sera alle 21.30, dopo aver annunciato che la sua passione per i live nei locali non si è mai spenta. La formazione, composta anche da Fabio Mazzini alla chitarra e Enrico Mao Bocchini alla batteria, si prepara a portare sul palco un concerto che promette energia e coinvolgimento. Tra i presenti ci saranno anche alcuni fan di lunga data, già pronti a rivivere le emozioni di sempre.

Torna a esibirsi al Mama's Club di Ravenna, questa sera alle 21.30, Don Antonio Trinidad, la formazione che riunisce Don Antonio (nome d'arte di Antonio Gramentieri, ndr), Fabio Mazzini alle chitarre, ed Enrico Mao Bocchini alla batteria e percussioni (info: 331-9118800). A parlare del progetto, nato quasi due anni fa durante un tour nell'Est Europa, è Don Antonio, produttore, giornalista, scrittore, autore di musiche per il cinema e la tv. Dopo la pandemia da Covid, è ritornato alla musica in trio. Un'esigenza o un desiderio? "Avendo ricominciato a suonare più all'estero che in Italia, avevo bisogno di una formazione più 'leggera', per spostarmi più facilmente con costi contenuti.