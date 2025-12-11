Grazie ai miei libri sulle radici della musica ora posso tornare a suonare

Il prossimo 11 dicembre, Elijah Wald, saggista e musicista, salirà sul palco del circolo «Isabelle il Capriolo» di Ranica. Con i suoi libri sulle radici della musica, Wald condividerà la sua passione e conoscenza, offrendo un concerto che promette di approfondire le origini e l’evoluzione dei suoni che hanno segnato la storia musicale.

IL CONCERTO. Il saggista e musicista Elijah Wald sarà sul palco del circolo «Isabelle il Capriolo» di Ranica l'11 dicembre. Il suo lavoro sulla musica popolare americana ha influenzato studiosi e appassionati. Si esibirà in un concerto intervista con brani di Dylan e altri autori.

