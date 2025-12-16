I Maneskin hanno davvero bisogno di tornare a suonare insieme?

Da quando i Maneskin hanno annunciato una pausa, il loro ritorno sulla scena genera opinioni contrastanti. Tra entusiasmo e dubbi, il dibattito si estende dall’ambiente dei fan alle testate giornalistiche, riflettendo sull’importanza di un nuovo concerto o di una ripresa concertistica per il futuro della band.

Da quando i Maneskin hanno iniziato un periodo di pausa, l’ecosistema musicale — dai fan alle testate giornalistiche — si è diviso in due correnti. Da una parte chi sogna la reunion come unico possibile ritorno all’età dell’oro; dall’altra chi osserva il presente con maggiore lucidità e si rende conto che la domanda è mal posta. I Maneskin: un ciclo artistico che si chiude (e uno nuovo che si apre). I Maneskin hanno davvero bisogno di tornare insieme? Oppure siamo noi ad aver bisogno dell’immagine rassicurante di un gruppo unito, anche quando l’arte chiede strade nuove? Negli ultimi mesi, Damiano David ha lasciato intravedere una dimensione inedita della propria arte, in cui la sincerità e la forza espressiva si intrecciano, dando voce a un percorso creativo più personale e consapevole. Metropolitanmagazine.it

