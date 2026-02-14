beko e fedrigoni segnali di ripresa

La produzione alla cartiera Fedrigoni è aumentata, e questo fa pensare a una ripresa nel settore, secondo i sindacati. La decisione di incrementare la produzione riguarda principalmente i prodotti di sicurezza e le carte da disegno, con un segnale positivo dopo mesi di rallentamenti. Le aziende cercano di recuperare terreno, ma i lavoratori restano cauti nel loro ottimismo.

Aumento di produzione alla cartiera Fedrigoni per i prodotti security e carte da disegno? I sindacati lasciano intravvedere un ottimismo piuttosto cauto. Ma intanto si torna a parlare anche di Beko dove pure si è registrato un lieve aumento di produzione in questo mese di febbraio. E’ stato convocato per il 24 febbraio il tavolo territoriale di verifica dell’accordo siglato in ministero che ha previsto uscite e riorganizzazione del lavoro anche negli stabilimenti fabrianesi, con la chiusura del settore ricerca e sviluppo. Per Beko nello stabilimento di Melano non sono previste giornate di chiusura per l’intero mese di febbraio e salgono seppur di poco i volumi produttivi dei piani a gas (non di quelli elettrici). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

