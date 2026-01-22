Furgoncino tampona un tir fermo nella piazzola di sosta dell' autostrada A22 | due persone morte Incendio dopo lo schianto

Nella notte di giovedì 22 gennaio, sull'autostrada A22 a Brentino Belluno, un incidente ha coinvolto un furgoncino e un tir fermo nella piazzola di sosta. L'impatto, seguito da un incendio, ha provocato la morte di due persone. La dinamica e le cause dell'incidente sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

BRENTINO BELLUNO (VERONA) - Incidente nella notte di giovedì 22 gennaio lungo l'autostrada A22 all'altezza di Brentino Belluno, in provincia di Verona, dove un furgone ha tamponato un tir fermo in piazzola di sosta che, a causa del forte impatto, si è incendiato. Il bilancio è di due persone morte: un uomo e una donna che viaggiavano a bordo del furgoncino. I soccorsi I soccorsi sono intervenuti sul posto insieme alle squadre dei vigili del fuoco. L'autista del camion è rimasto illeso, ma per le due persone nel furgone non c'è stato nulla da fare. Numerose le squadre di vigili del fuoco arrivate sul posto dai Comandi di Verona e Trento, che hanno estinto le fiamme che si erano propagate anche al mezzo pesante, carico di rotoli di carta e cartone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Furgoncino tampona un tir fermo nella piazzola di sosta dell'autostrada A22: due persone morte. Incendio dopo lo schianto Incidente sull'autostrada A22, furgoncino tampona un tir fermo nella piazzola di sosta: due persone morte. Incendio dopo lo schiantoNella notte di giovedì 22 gennaio, sull'autostrada A22 a Brentino Belluno, si è verificato un incidente tra un furgone e un tir fermo in piazzola di sosta. Furgone tampona tir in A22: due persone morte tra le fiamme. Autostrada del Brennero paralizzataNella notte sull’autostrada A22 al chilometro 188, un furgone ha tamponato un tir, provocando un incendio che ha coinvolto i due occupanti del veicolo. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Furgone tampona un Tir. Lavoratore muore in A13; FURGONE TAMPONA TIR IN A22 A CHIUSA, UN FERITO GRAVE; Tragedia sulla A13, furgone tampona un tir: perde la vita un 39enne salentino; Bologna, incidente in A13: furgone tampona un camion, un morto e un ferito. Incidente sulla A22, furgoncino tampona un tir: due persone morte. I vigili del fuoco spengono l'incendio dopo lo schianto VIDEOBRENTINO BELLUNO (VERONA) - Incidente nella notte di giovedì 22 gennaio lungo l'autostrada A22 all'altezza di Brentino Belluno, in provincia di Verona, dove un furgone ha tamponato un tir fermo in pia ... msn.com Furgone tampona un Tir. Lavoratore muore in A13Andrea Bolelli, 39 anni, trasportava materiale sanitario insieme a un collega. Seduto sul lato del passeggero, è rimasto incastrato nell’abitacolo distrutto. ilrestodelcarlino.it Furgone tampona camion in A22, un morto Lo scontro è avvenuto in direzione sud, tra Avio e Affi, in territorio veneto facebook Bologna, incidente in A13: furgone tampona un camion, un morto e un ferito x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.