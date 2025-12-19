Da 14 mesi, un ex dipendente di Poste Italiane di Taranto attende invano la sua pensione, senza ricevere alcun pagamento. INPS e Poste Italiane ignorano le richieste, lasciando l’uomo in una situazione insostenibile. La UIL denuncia questa vicenda come una vera e propria vergogna, evidenziando un’ingiustizia che richiede interventi immediati e risposte concrete.

Tarantini Time Quotidiano UILPoste Puglia denuncia una vicenda gravissima che coinvolge un ex lavoratore di Poste Italiane di Taranto, collocato in pensione obbligatoria per limiti di età da ben 14 mesi e che, a oggi, non ha ancora percepito un solo euro di pensione. “Siamo di fronte a una situazione inaccettabile e umanamente indegna – dichiara il segretario regionale della UILPoste Puglia, Giuseppe Manfuso –. Un lavoratore che ha prestato servizio per anni in Poste Italiane si ritrova oggi senza stipendio perché non è più in servizio e senza pensione perché qualcuno non ha fatto il proprio dovere. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Pensione negata da 14 mesi: INPS non paga, Poste Italiane non risponde. La UIL: “Una vergogna intollerabile”

Leggi anche: Taranto: in pensione da quattordici mesi non ha ancora visto un euro Uil poste, protesta

Leggi anche: UIL Poste Taranto: “Inaccettabile la chiusura dell’Ufficio Postale di Pulsano. Poste Italiane tuteli i cittadini più fragili”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pensioni 2027: possibile congelamento di tre mesi per chi ha 64 anni - In vista della legge di Bilancio, i tecnici del governo sono al lavoro per scongiurare l’innalzamento di tre mesi dell’età anagrafica e dei requisiti contributivi che dovrebbe scattare dal 2027, ... ilsole24ore.com

Pensioni, aumento di tre mesi per tutti entro il 2028: salvi solo 10 mila lavoratori, ecco chi - Aumenti dell’età e dei contributi richiesti per andare in pensione scatteranno nel 2027 e 2028: ecco di quanto saranno e a chi non scatteranno. lettera43.it

Pensioni: aumento di tre mesi sarà congelato ma non a tutti - L' aumento automatico di tre mesi di lavoro in più prima di andare in pensione di vecchiaia, che scatterebbe nel 2027, sarà congelato nella prossima manovra. ansa.it

15 anni, un’enorme tenerezza e una famiglia da trovare… Prestissimo Lei è nonna Cleo nata nel 2010, sterilizzata e testata Fiv/FeLV negativa, attualmente in stallo da noi in pensione. Arrivata da noi dopo una rinuncia di proprietà, Cleo è una gattina in - facebook.com facebook