Ape Sociale 2026 aprono domande per l'anticipo della pensione | la circolare Inps su chi può ottenerlo e come

L'Ape Sociale 2026 permette a determinate categorie di lavoratori di accedere in anticipo alla pensione, previa richiesta all'Inps. Con la riapertura delle domande, è importante conoscere i requisiti necessari e le procedure da seguire. In questa guida, verranno illustrati i dettagli principali per chi può beneficiare di questa misura, consentendo una comprensione chiara e precisa delle opportunità offerte.

L'Ape sociale è un anticipo pensionistico che può ottenere chi rispetta determinati requisiti. L'Inps ha annunciato la riapertura delle domande per il 2026. Ecco come come fare richiesta, entro quando, e quali sono le caratteristiche necessarie per ottenere l'assegno.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ape Sociale 2026, via alle domande: i requisiti per la pensione anticipata

A partire da oggi, è possibile presentare le domande per l’Ape Sociale 2026. L’Inps ha aperto ufficialmente le procedure, consentendo ai lavoratori interessati di verificare i requisiti necessari per accedere a questa forma di pensione anticipata. Questa misura rappresenta l’unico strumento di pensionamento anticipato ancora disponibile nel 2026, offrendo un’opzione per chi soddisfa i criteri stabiliti dalla normativa vigente.

APE Sociale maestre infanzia e primaria, proroga per il 2026: l’INPS apre le domande di riconoscimento. Le scadenze

L’INPS ha annunciato, con il messaggio n. 128 del 14 gennaio, la proroga dell’APE Sociale per maestre di infanzia e primaria fino al 31 dicembre 2026. Sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle domande di riconoscimento, evidenziando le scadenze e le procedure da seguire per coloro che intendono usufruire di questa misura previdenziale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pensioni, Ape Sociale sino al 31 dicembre 2026 - L'Inps aggiorna l'applicativo per la presentazione delle domande dopo la proroga contenuta nella legge di bilancio 2026. pensionioggi.it