Perché l'allenatore del Tottenham era in campo con una tazza dell'Arsenal | la clamorosa svista

Durante una recente partita, Thomas Frank, allenatore del Tottenham, è stato avvistato in campo con una tazza dell'Arsenal, suscitando curiosità e domande. La scena ha attirato l'attenzione di tifosi e media, portando Frank a spiegare l’accaduto in conferenza stampa. Questa singolare svista ha fatto discutere, evidenziando come anche piccoli dettagli possano attirare l'interesse e generare curiosità nel mondo del calcio.

