Perché l'allenatore del Tottenham era in campo con una tazza dell'Arsenal | la clamorosa svista

Da fanpage.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una recente partita, Thomas Frank, allenatore del Tottenham, è stato avvistato in campo con una tazza dell'Arsenal, suscitando curiosità e domande. La scena ha attirato l'attenzione di tifosi e media, portando Frank a spiegare l’accaduto in conferenza stampa. Questa singolare svista ha fatto discutere, evidenziando come anche piccoli dettagli possano attirare l'interesse e generare curiosità nel mondo del calcio.

Thomas Frank è sceso in campo sorridendo mentre beveva il caffè da una tazzina con il logo dell'Arsenal: l'allenatore del Tottenham ha dovuto dare spiegazioni in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Salutato Postecoglou, al Tottenham inizia l'era Frank: "Voglio un calcio offensivo" - Il nuovo allenatore, arrivato di recente dal Brentford, raccoglie una squadra arrivata 17^ nell'ultima Premier ... tuttomercatoweb.com

Un passato da insegnante con il DNA da coach: Thomas Frank vuole conquistare il Tottenham - Dall’inizio shock in Championship al sogno (diventato realtà) Premier League con il Brentford e ora con il Tottenham, che ha scelto l’allenatore preferito di Guardiola per sostituire Postecoglou. gianlucadimarzio.com

TOTTENHAM, UFFICIALE: MOURINHO NUOVO ALLENATORE - La notizia era nell'aria da ieri sera, ora è arrivata l'ufficialità. calciomercato.com

