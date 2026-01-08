Perché l'allenatore del Tottenham era in campo con una tazza dell'Arsenal | la clamorosa svista
Durante una recente partita, Thomas Frank, allenatore del Tottenham, è stato avvistato in campo con una tazza dell'Arsenal, suscitando curiosità e domande. La scena ha attirato l'attenzione di tifosi e media, portando Frank a spiegare l’accaduto in conferenza stampa. Questa singolare svista ha fatto discutere, evidenziando come anche piccoli dettagli possano attirare l'interesse e generare curiosità nel mondo del calcio.
Thomas Frank è sceso in campo sorridendo mentre beveva il caffè da una tazzina con il logo dell'Arsenal: l'allenatore del Tottenham ha dovuto dare spiegazioni in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Salutato Postecoglou, al Tottenham inizia l'era Frank: "Voglio un calcio offensivo" - Il nuovo allenatore, arrivato di recente dal Brentford, raccoglie una squadra arrivata 17^ nell'ultima Premier ... tuttomercatoweb.com
Un passato da insegnante con il DNA da coach: Thomas Frank vuole conquistare il Tottenham - Dall’inizio shock in Championship al sogno (diventato realtà) Premier League con il Brentford e ora con il Tottenham, che ha scelto l’allenatore preferito di Guardiola per sostituire Postecoglou. gianlucadimarzio.com
TOTTENHAM, UFFICIALE: MOURINHO NUOVO ALLENATORE - La notizia era nell'aria da ieri sera, ora è arrivata l'ufficialità. calciomercato.com
E proprio sul VAR l'ex allenatore di Roma, Milan e Juventus ha avuto da ridire in particolare, accusando gli arbitri di non voler farsi aiutare da chi il calcio lo conosce bene come gli ex giocatori. "MI FA IMPAZZIRE, PERCHÈ FISCHIANO" Capello ha spiegato c - facebook.com facebook
Allenatore aggredito perché indossava la giacca del Livorno x.com
