Bastoni esulta dopo Atalanta Inter | Gruppo incredibile si chiude l’anno in testa! – FOTO

Dopo la vittoria contro l’Atalanta, Bastoni ha espresso soddisfazione per il percorso della squadra, sottolineando l'unità del gruppo. La formazione nerazzurra conclude l’anno in testa alla classifica, riflettendo un percorso solido e compatto. La stagione continua con attenzione e determinazione, mantenendo alta la concentrazione per affrontare le sfide future.

Inter News 24 Bastoni esulta dopo Atalanta Inter: «Gruppo incredibile, si chiude l'anno in testa!». Il messaggio social del difensore. Il successo ottenuto alla New Balance Arena consegna all'Inter un finale di 2025 da capolista solitaria, riportando il sereno dopo l'amara eliminazione in Supercoppa per mano del Bologna. In attesa di ritrovare proprio la formazione guidata da Vincenzo Italiano nel prossimo turno di campionato, l'ambiente nerazzurro si gode tre punti d'oro. A farsi portavoce dell'entusiasmo è Alessandro Bastoni, difensore centrale e grande ex della partita. Attraverso i propri canali ufficiali, il numero 95 della squadra di Cristian Chivu ha celebrato il momento positivo, definendo la vittoria come il modo migliore per concludere un anno ricco di intensità.

BASTONI, IL RIGORE E IL MISTERO DELLA SCIARPA! Il momento più alto di questa Supercoppa Facile: Bastoni che sbaglia il rigore e il tizio con la sciarpa dell’Inter che esulta come se avesse conquistato la seconda stella con 19 scudetti! FACCIAMO - facebook.com facebook

