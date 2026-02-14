Pierre Kalulu ha ricevuto il cartellino rosso nel primo tempo di Inter-Juventus, causando le proteste dei giocatori nerazzurri. La decisione dell’arbitro ha provocato la rabbia di Kalulu, che ha protestato animatamente, e ha portato all’espulsione del difensore francese. Intanto, Bastoni ha esultato con entusiasmo dopo aver segnato, alimentando le reazioni in campo.

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Inter-Juventus. Nel big match di oggi, sabato 14 febbraio, Pierre Kalulu è stato espulso nel finale di primo tempo dopo aver rimediato la seconda ammonizione della sua partita, scatenando la furia del difensore francese prima e di Luciano Spalletti in panchina poi. Ma cos’è successo a San Siro? Succede tutto al 42'. Kalulu, già ammonito, interviene su Bastoni che stava facendo ripartire l’azione nerazzurra e l’arbitro La Penna estrae immediatamente il secondo giallo e quindi il cartellino rosso. Le immagini però mostrano che il giocatore francese non colpisce il difensore dell’Inter, che si lascia cadere inducendo all’errore il direttore di gara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: Bastoni ‘vola’ e esulta

Kalulu è stato espulso durante Inter-Juventus dopo aver commesso un fallo su Bastoni, provocando le proteste dei nerazzurri.

Ziliani ha criticato duramente Bastoni, affermando che avrebbe dovuto essere espulso e che la partita tra Inter e Juventus è stata falsata, sottolineando che l'intervento del difensore nerazzurro ha rovinato il match.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.