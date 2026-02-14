Inter-Juve Kalulu espulso nel primo tempo | Bastoni ‘vola’ e esulta
Pierre Kalulu ha ricevuto il cartellino rosso nel primo tempo di Inter-Juventus, causando le proteste dei giocatori nerazzurri. La decisione dell’arbitro ha provocato la rabbia di Kalulu, che ha protestato animatamente, e ha portato all’espulsione del difensore francese. Intanto, Bastoni ha esultato con entusiasmo dopo aver segnato, alimentando le reazioni in campo.
(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Inter-Juventus. Nel big match di oggi, sabato 14 febbraio, Pierre Kalulu è stato espulso nel finale di primo tempo dopo aver rimediato la seconda ammonizione della sua partita, scatenando la furia del difensore francese prima e di Luciano Spalletti in panchina poi. Ma cos’è successo a San Siro? Succede tutto al 42'. Kalulu, già ammonito, interviene su Bastoni che stava facendo ripartire l’azione nerazzurra e l’arbitro La Penna estrae immediatamente il secondo giallo e quindi il cartellino rosso. Le immagini però mostrano che il giocatore francese non colpisce il difensore dell’Inter, che si lascia cadere inducendo all’errore il direttore di gara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: era fallo su Bastoni?
Kalulu è stato espulso durante Inter-Juventus dopo aver commesso un fallo su Bastoni, provocando le proteste dei nerazzurri.
Da Ziliani a Capuano: “Andava espulso Bastoni, partita falsata, Bastoni ha rovinato Inter-Juventus” (esulta pure)
Ziliani ha criticato duramente Bastoni, affermando che avrebbe dovuto essere espulso e che la partita tra Inter e Juventus è stata falsata, sottolineando che l'intervento del difensore nerazzurro ha rovinato il match.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Serie A, Sassuolo-Inter 0-5 e Juve-Lazio 2-2. Parma e Lecce ok. VIDEO; Frittata di Di Gregorio: Juventus sotto a San Siro, erroraccio del portiere e Inter avanti; Serie A, 24ª Giornata: l'Inter prova la fuga, ma il Milan ha il jolly del recupero. Napoli e Juve, emozioni nel recupero.
Inter-Juve: Kalulu espulso, perché il VAR non è intervenuto. Marelli: Errore gravissimoIl difensore della Juventus è stato espulso nel finale di primo tempo del derby d'Italia ... msn.com
Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: era fallo su Bastoni?Proteste e polemiche in Inter-Juventus. Nel big match di oggi, sabato 14 febbraio, Kalulu è stato espulso nel finale di primo tempo dopo aver rimediato la seconda ammonizione della sua partita, ... adnkronos.com
#Bastoni simulatore, #Inter- #Juve falsata: ci casca solo La Penna e il VAR muto, altra regola folle x.com
Finisce in pareggio il primo tempo tra Inter e Juve Vantaggio nerazzurro con l'autorete di Cambiaso su un errore di Di Gregorio. Pareggio poi bianconero con la rete dello stesso Cambiaso, ma nel finale grave svista di La Penna che espelle Kalulu per doppio facebook