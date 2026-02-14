Inter-Juve Kalulu espulso nel primo tempo | Bastoni ‘vola’ e esulta

Da ildifforme.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pierre Kalulu ha ricevuto il cartellino rosso nel primo tempo di Inter-Juventus, causando le proteste dei giocatori nerazzurri. La decisione dell’arbitro ha provocato la rabbia di Kalulu, che ha protestato animatamente, e ha portato all’espulsione del difensore francese. Intanto, Bastoni ha esultato con entusiasmo dopo aver segnato, alimentando le reazioni in campo.

(Adnkronos) – Proteste e polemiche in Inter-Juventus. Nel big match di oggi, sabato 14 febbraio, Pierre Kalulu è stato espulso nel finale di primo tempo dopo aver rimediato la seconda ammonizione della sua partita, scatenando la furia del difensore francese prima e di Luciano Spalletti in panchina poi. Ma cos’è successo a San Siro? Succede tutto al 42'. Kalulu, già ammonito, interviene su Bastoni che stava facendo ripartire l’azione nerazzurra e l’arbitro La Penna estrae immediatamente il secondo giallo e quindi il cartellino rosso. Le immagini però mostrano che il giocatore francese non colpisce il difensore dell’Inter, che si lascia cadere inducendo all’errore il direttore di gara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

inter juve kalulu espulso nel primo tempo bastoni 8216vola8217 e esulta

© Ildifforme.it - Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: Bastoni ‘vola’ e esulta

Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: era fallo su Bastoni?

Kalulu è stato espulso durante Inter-Juventus dopo aver commesso un fallo su Bastoni, provocando le proteste dei nerazzurri.

Da Ziliani a Capuano: “Andava espulso Bastoni, partita falsata, Bastoni ha rovinato Inter-Juventus” (esulta pure)

Ziliani ha criticato duramente Bastoni, affermando che avrebbe dovuto essere espulso e che la partita tra Inter e Juventus è stata falsata, sottolineando che l'intervento del difensore nerazzurro ha rovinato il match.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Serie A, Sassuolo-Inter 0-5 e Juve-Lazio 2-2. Parma e Lecce ok. VIDEO; Frittata di Di Gregorio: Juventus sotto a San Siro, erroraccio del portiere e Inter avanti; Serie A, 24ª Giornata: l'Inter prova la fuga, ma il Milan ha il jolly del recupero. Napoli e Juve, emozioni nel recupero.

inter juve kalulu espulsoInter-Juve: Kalulu espulso, perché il VAR non è intervenuto. Marelli: Errore gravissimoIl difensore della Juventus è stato espulso nel finale di primo tempo del derby d'Italia ... msn.com

Inter-Juve, Kalulu espulso nel primo tempo: era fallo su Bastoni?Proteste e polemiche in Inter-Juventus. Nel big match di oggi, sabato 14 febbraio, Kalulu è stato espulso nel finale di primo tempo dopo aver rimediato la seconda ammonizione della sua partita, ... adnkronos.com