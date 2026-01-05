Insulti e offese sui social la sindaca non perdona | Non facciamoci infettare devono restare soli

L'invito della sindaca di Foggia a evitare insulti e offese sui social ha suscitato discussioni tra i cittadini. Con un messaggio diretto, la prima cittadina ha sottolineato l'importanza di mantenere un comportamento rispettoso online, definendo questa scelta come un esercizio civico fondamentale per il nuovo anno. La sua presa di posizione ha diviso l'opinione pubblica, evidenziando l'attenzione crescente verso il rispetto nel dialogo digitale.

Sta facendo discutere, dividendo i foggiani, l'invito della sindaca a ciò che senza giri di parole ha definito un esercizio civico importantissimo per il nuovo anno. Un appello che ha incassato consensi e apprezzamenti trasversali. La prima cittadina, con toni perentori, ha chiesto di bannare e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

