Insulti e offese sui social la sindaca non perdona | Non facciamoci infettare devono restare soli
L'invito della sindaca di Foggia a evitare insulti e offese sui social ha suscitato discussioni tra i cittadini. Con un messaggio diretto, la prima cittadina ha sottolineato l'importanza di mantenere un comportamento rispettoso online, definendo questa scelta come un esercizio civico fondamentale per il nuovo anno. La sua presa di posizione ha diviso l'opinione pubblica, evidenziando l'attenzione crescente verso il rispetto nel dialogo digitale.
Sta facendo discutere, dividendo i foggiani, l'invito della sindaca a ciò che senza giri di parole ha definito un esercizio civico importantissimo per il nuovo anno. Un appello che ha incassato consensi e apprezzamenti trasversali. La prima cittadina, con toni perentori, ha chiesto di bannare e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Insulti sui social: la sindaca di Rapallo denuncia una decina di cittadini
Leggi anche: Insulti sessisti e illazioni becere, la sindaca dopo lo sfogo sui social: "Lo sanno le forze inquirenti"
Insulti e offese sui social, la sindaca non perdona: Non facciamoci infettare, devono restare soli; Andrea Pisani interviene dopo gli insulti all’ex moglie Beatrice Arnera: “E’ sbagliato e ....
Sindaci nel mirino dell’odio social, quello di Carcare denuncia gli insulti - Alla fine il sindaco di Carcare, Rodolfo Mirri, ha deciso di denunciare tutti i “leoni da tastiera” che l’hanno insultato sulla pagina del Comune di Carcare e sul suo ... ilsecoloxix.it
Ragazzine di origine cinese insultate, le vittime riprendono le offese e il video diventa virale sui social. Il sindaco Teso: «Le incontrerò» - Video virale in cui due ragazze di origine cinese vengono insultate, il sindaco Alberto Teso condanna l’accaduto: «Voglio incontrarle e andare a fondo ... ilgazzettino.it
Insulti sessisti sui social a presidente Sardegna Todde - "Esprimiamo la nostra più ferma condanna e solidarietà ad Alessandra Todde, vittima di una vergognosa ondata di attacchi violenti e sessisti sui social". ansa.it
IMPORTANTE LEGGERE Ogni giorno eliminiamo commenti e blocchiamo purtroppo dei profili. Su questa pagina non sono ammessi: Insulti/offese a noi o a persone o enti Deridere noi o persone o enti Domande fuori topic e fuori la nostra realtà Polem - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.