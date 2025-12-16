Dumfries post intervento sui social | È andata bene Farò… – FOTO

Denzel Dumfries ha condiviso un messaggio sui social dopo l’intervento alla caviglia sinistra, rassicurando i tifosi riguardo al suo stato di salute. L’esterno dell’Inter ha confermato che l’intervento è andato bene e ha lasciato alcune parole, suscitando speranze per il suo recupero e il ritorno in campo.

Dumfries. Denzel Dumfries ha voluto rassicurare i tifosi dopo l'intervento alla caviglia sinistra a cui si è sottoposto oggi. L'esterno olandese, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso le emozioni di un periodo complicato: " L'operazione è andata bene. È stato un mese duro con tante emozioni, ma sono contento che il peggio sia alle spalle ". Il giocatore ha sottolineato quanto sia stato impegnativo affrontare la fase pre-operatoria e i dolori legati all'infortunio, ma ha espresso ottimismo e determinazione verso il ritorno in campo.

