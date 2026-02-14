Basket | Iroegbu incanta Varese colpo su Brescia Trieste da record contro Napoli

Lorenzo Iroegbu ha trascinato Varese alla vittoria contro Brescia, grazie a una prestazione brillante che ha lasciato il pubblico senza parole. La sua energia contagiosa ha dato nuova vita alla squadra, portandola a conquistare punti fondamentali in trasferta. Nel frattempo, Trieste ha stabilito un record storico battendo Napoli, con una partita che ha visto i padroni di casa dominare fin dall'inizio. Due serate intense che hanno acceso l'entusiasmo dei tifosi italiani di basket.

Due grandi serate caratterizzano la Serie A in questi anticipi legati alla 20a giornata del campionato 2025-2026. L'Openjobmetis Varese infligge un colpo duro alle ambizioni della Germani Brescia in termini di posizioni di testa. In più, Trieste trova il modo di vivere una serata da record contro Napoli, trovando una serata offensiva tra le più belle della sua parabola nella massima serie. OPENJOBMETIS VARESE-GERMANI BRESCIA 98-96 Vittoria incredibile dell'Openjobmetis, che batte Brescia e potrebbe in questo modo sfilarle il primato condiviso con la Virtus Bologna della testa della classifica. Prime fasi di gara nelle quali Brescia decide di utilizzare la seconda metà del quarto d'apertura per scappare via con l'accoppiata Rivers-Bilan e tratti di Ndour, fino al 22-34 che chiude i 10? iniziali.