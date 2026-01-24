Occasione Varese Iroegbu la chiave Aspettando rinforzi
Lunedì alle 20 a Varese, si disputa un derby importante per entrambe le squadre. Dopo due sconfitte consecutive, l'incontro rappresenta un’occasione per rilanciare la prestazione e rafforzare il morale. Iroegbu sarà il giocatore chiave per questa sfida, che, pur senza grandi aspettative, riveste un ruolo fondamentale nel cammino della squadra. Un appuntamento da seguire con attenzione per comprendere le prossime strategie.
Appuntamento alle ore 20, lunedì, per un derby colmo di storia, senza grandi aspettative ma con la necessità di rilanciare con una buona prestazione un momento da due sconfitte consecutive. Il ritorno al PalaLido, in casa Varese, permette di rivivere le pagine più epiche dei duelli tra le due rivali: dall’inaugurazione dell’8 dicembre 1960 con un derby vinto dalla squadra del primo scudetto di Enrico Garbosi (78-71), ai confronti degli anni Settanta e alle scintille tra Dino Meneghin e Arthur Kenney, fino alla Coppa Italia 2004. L’ultimo derby con Varese al PalaLido resta quello del 21 dicembre 2003: successo esterno 93-86 della squadra di Giulio Cadeo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
