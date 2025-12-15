Al termine dell'undicesimo turno di Serie A di basket, la Germani Brescia si prende la testa della classifica grazie alla vittoria su Varese, mentre Bologna perde in casa contro Milano. La squadra lombarda centra la sesta vittoria consecutiva e si posiziona da sola in vetta, grazie alle prestazioni di Della Valle e Ivanovic.

© Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Brescia stende Varese e torna in testa da sola

Bologna, 14 dicembre 2025 – Al termine dell'undicesimo turno, si separa la coppia di testa del campionato di Serie A di basket: la Germani Brescia ha infatti battuto 102-94 la Openjobmetis Varese ottenendo la sesta vittoria di fila (la decima su undici gare) e, in virtù del passo falso della Virtus Olidata Bologna in casa dell’Olimpia Milano, si è presa la vetta in solitaria del campionato: a tracciare la rotta verso il successo della Germani è stato il duo formato da Amedeo Della Valle, che ha sfiorato la doppia doppia chiudendo con 23 punti e 9 assist) e da Nikola Ivanovic (21 punti e 6 rimbalzi). Sport.quotidiano.net

