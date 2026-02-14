Basket Eurolega | l’EA7 cade in casa sorride Dubai

L’EA7 Milano ha perso in casa contro il Dubai Basketball, causando la fine della serie di vittorie della squadra. La partita si è giocata all’Allianz Cloud e il risultato finale è stato di 78-96. Un fattore decisivo è stata una difesa troppo debole nei momenti chiave, che ha permesso agli avversari di allungare nel punteggio.

Milano, 14 febbraio 2026 – Si interrompe la striscia positiva di risultati per l'EA7 Milano che all'Allianz Cloud cede per 78-96 al Dubai Basketball nella ventottesima giornata della stagione regolare di Eurolega. Il roster allenato da Peppe Poeta perde un importante scontro diretto nella corsa alla conquista di un posto nel Play-in. Il suo gruppo non riesce a ripetersi dopo gli exploit di Villeurbanne o contro il Baskonia, utili a dare fiducia ad un gruppo che ha dovuto fare a meno di Nebo e Bolmaro, senza dimenticare Lorenzo Brown fuori dalle rotazioni. Dall'altra parte Dubai conquista la quarta vittoria fuori casa ed implementa la propria autofiducia.