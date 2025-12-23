LIVE Dubai-Olimpia Milano 72-71 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | l’EA7 è a contatto nell’ultimo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75-71 Wright segna il libero supplementare. 74-71 Brown perde una palla pessima e Wright segna in contropiede con il fallo di Booker. FINISCE IL TERZO QUARTO! Milano è arrivata veramente a contatto quando si entra negli ultimi dieci minuti. 72-71 Booker non sbaglia dalla lunetta. 72-69 Prepelic fa 22. Ultimo minuto del quarto. 70-69 Booker si muove bene in post e segna il canestro del -1. 70-67 Booker non sbaglia dalla lunetta. 70-65 Kamenjas trova il tap-in sull’errore di Bertans. 68-65 LeDay completa il gioco da tre punti. 68-64 LeDay ruba palla e segna con il fallo di Bertans. 🔗 Leggi su Oasport.it

