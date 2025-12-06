Quattordicesima giornata basket Eurolega 2025 2026 | Bologna piega Dubai Milano cade a Baskonia

Nella quattordicesima giornata basket Eurolega 20252026 l' Olimpia si arrende sul parquet di Baskonia per 88-78, incassando il settimo ko continentale. Conferma, invece, l'imbattibilità casalinga la Virtus Bologna, che supera Dubai per 79-78, registrando la settima vittoria. Super Edwards, autore di 23 punti. QUATTORDICESIMA GIORNATA BASKET EUROLEGA 20252026: BASKONIA-OLIMPIA MILANO 88-78 I meneghini si arrendono al Baskonia, trovando il settimo ko. Primo tempo equilibrato, con i padroni di casa che vanno avanti dopo il primo periodo, allungando notevolmente all'intervallo lungo(49-42). La vera differenza avviene nel terzo periodo con il parziale di 21-12, grazie a Luwawu-Cabarrot.

